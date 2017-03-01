Суд отменил компенсацию «Роснефти» за публикацию РБК

Однако сведения из статьи РБК о «Роснефти» признаны порочащими и не соответствующими действительности, медиахолдинг должен опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента вступления решения в силу. Сам материал должен быть удален.

«Мы приветствуем решение суда о полной отмене компенсации», — прокомментировал итоги суда представитель РБК Евгений Резник.

Заседание суда 1 марта началось с опозданием на 20 минут (оно было назначено на 14.00 мск) из-за переноса в другой зал: в суд пришли слишком много людей. В ходе заседания представитель «Роснефти» попросил взыскать с ответчиков солидарно изначальную сумму — 3,18 млрд руб. вместо уменьшенной судом (390 000 руб.). Он обосновал это тем, что РБК — крупный медиахолдинг, в аудиторию которого входят потенциальные инвесторы, и «для такой крупной компании это слишком маленькая компенсация».

Евгений Резник в суде возразил, что никаких оснований для присуждения компенсации «Роснефти» нет, и попросил арбитраж полностью отказать «Роснефти» в заявленных в иске требованиях.

Защитники журналистов в ходе заседания просили суд учесть практику ЕСПЧ и не выносить постановление об удалении спорной статьи с сайта РБК. Адвокат журналиста Макима Товкайло указал, что публикация никаким образом не повлияла на последние сделки «Роснефти».

История иска

Поводом для судебного разбирательства между РБК и «Роснефтью» стала статья «Сечин попросил правительство защитить “Роснефть” от BP» (Игорь Сечин — главный исполнительный директор «Роснефти»), которая вышла в апреле 2016 г. Ответчиками по иску помимо РБК стали авторы статьи Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло.

В материале со ссылкой на анонимные источники утверждалось, что условием приватизации «Роснефти» стало требование к покупателю не заключать акционерного соглашения с BP, владеющей 19,75% компании.

«Роснефть» требовала от РБК рекордные 3,18 млрд руб. в качестве компенсации ущерба деловой репутации за публикацию недостоверных сведений. Судья 12 декабря решил, что публикация РБК нанесла ущерб репутации «Роснефти», но снизил сумму ущерба до 390 000 руб. «исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения».

Помимо компенсации суд обязал РБК в течение 10 дней после вступления решения суда в силу удалить с сайта спорную статью и опубликовать опровержение.

Решение суда не вступило в силу, поскольку обе стороны в течение месяца подали апелляции. РБК решил добиваться отмены решения, посчитав, что порочащий характер материала не доказан. Издание настаивало, что суд для установления всех обстоятельств должен запросить сведения, полученные в ходе сделки по приватизации акций «Роснефти», у правительства России, банка Intesa и компании BP. «Роснефть» же посчитала недостаточной сумму компенсации.