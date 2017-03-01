Комитет по печати: в Петербурге демонтировано 1000 рекламных конструкций

По его словам, из них более 400 щитов принадлежали компании Russ Outdoor, около 250 — компании «Постер», остальные — компаниям «Реклама Центр» и «Руан».

В ближайшее время в городе придется убрать еще 1000 афиш и щитов, оказавшихся вне закона. Причем, те из них, которые не участники рынка не ликвидируют добровольно, будут сниматься в принудительном порядке, отметил глава комитета.

Напомним, главной причиной сокращения числа конструкций стал ГОСТ ГИБДД о наружной рекламе, а также несколько региональных новелл, в частности корректировка 820-го закона о зонах охраны памятников. С их учетом в схеме размещения на данный момент 10 450 мест для рекламы.

Правда, 30−50 конструкций из нее придется исключить из-за новых правил благоустройства, принятых Смольным в конце января 2017 года, уточнил Сергей Серезлеев. После этой корректировки город наконец сможет представить рынку финальную версию схемы и объявить торги по наружной рекламе, которых Петербург ждет с 2013 года.

По словам Сергея Серезлеева, все рекламные места в городе в рамках конкурса разделят на 38−46 лотов, каждый из которых будет содержать не более 500 мест. «Мы комплектовали их по принципам различного формата и различной географии. 15% мест будет предназначаться для для субъектов малого предпринимательства» — отметил он.

Места для щитов и афиш предоставят на 10 лет вперед. По оценке комитета, после конкурса рекламная отрасль будет приносить в бюджет города от 1,1 млрд рублей в год — такой будет стартовая цена готовящегося конкурса.