В Дзержинске признали непригодным дом, откуда эвакуировали 80 человек

Четырнадцатого января жильцы дома 6 «А» по улице Буденного в Дзержинске обнаружили трещину по стене дома, а также смещение стенных перегородок. Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали 80 человек. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время большинство эвакуированных временно размещены в детском лагере, остальные по собственному желанию — у родных и знакомых. Трещины на доме, по предварительным данным, могли возникнуть из-за карстово-суффозионных процессов и возможных нарушений при проектировании и строительстве дома в 1976 году.

«Сегодня в Дзержинске были озвучены результаты обследования несущих конструкций дома № 6 “А” по улице Буденного, сделанного комиссией специалистов Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. В заключении комиссии, в частности, говорится, что карстово-диффузионные процессы продолжаются, здание находится в аварийном состоянии, и его дальнейшая эксплуатация невозможна», — говорится в сообщении.

По словам первого заместителя главы администрации Дзержинска Анатолия Слизова, «процесс признания дома аварийным связан с определенными процедурами, предусмотренными законодательством». «Мы постараемся, чтобы все они были пройдены в кратчайшие сроки. После этого начнется расселение жителей», — отметил он, добавив, что «алгоритм действий для жителей уже разрабатывается», и каждый из них «в ближайшее время получит подробные разъяснения о том, какой пакет документов и куда необходимо предоставить».

Всего в этом доме прописаны 152 человека.