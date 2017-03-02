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08:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже в марте снесут 72 незаконных киоска

Павильоны разместили без разрешительных документов.

Власти запланировали снос 72 незаконных киосков в Воронежа в марте 2017 года. Дополненный список киосков, которые демонтируют до апреля, появился на сайте мэрии города во вторник, 28 февраля. Торговые точки разместили без разрешительных документов, владельцев некоторых из них не удалось установить.

В список киосков, планируемых под снос, вошли киоски сети «Робин Сдобин» на улице Артамонова, 16, на Ленинском проспекте, 118 и Южно-Моравской, 62. Кроме того, на улице 20-летия Октября демонтируют киоски «Шаурма», «Роспечать», «Рыба». На улице Владимира Невского 13/15 снесут 35 бесхозных киосков. Большинство из них планировали демонтировать еще в феврале.

В 2016 году в Воронеже снесли 539 незаконных киосков. Из них 11 незаконно торговали алкоголем. Еще 194 киоска не снесли из-за отсутствия технических возможностей, необходимых документов, судебных дел. По словам главы управления административно-технического контроля городской администрации Максима Ярового, динамика принудительного демонтажа НТО в городе «пошла на спад». Большинство предпринимателей устраняют нарушения сразу после получения предписаний.

Контекст

Полномочия по сносу нестационарных торговых объектов (НТО) перешли с управ районов на управление административно-технического контроля с февраля 2016 года. План демонтажа незаконных киосков изменили летом того же года. Обновленный график строится по «кустовому принципу»: для экономии бюджетных средств на определенной территории сразу сносят все нестационарные торговые объекты. Одними из первых под демонтаж попали киоски, незаконно торгующие алкоголем.

В ноябре 2016-го власти региона запланировали изучить столичный опыт по сносу самовольных строений. Законопроект позволит правительству Воронежской области демонтировать самострой без решения суда, как в Москве.

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