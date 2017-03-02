В Воронеже в марте снесут 72 незаконных киоска
Павильоны разместили без разрешительных документов.
Павильоны разместили без разрешительных документов.
Власти запланировали снос 72 незаконных киосков в Воронежа в марте 2017 года. Дополненный список киосков, которые демонтируют до апреля, появился на сайте мэрии города во вторник, 28 февраля. Торговые точки разместили без разрешительных документов, владельцев некоторых из них не удалось установить.
В список киосков, планируемых под снос, вошли киоски сети «Робин Сдобин» на улице Артамонова, 16, на Ленинском проспекте, 118 и
В 2016 году в Воронеже снесли 539 незаконных киосков. Из них 11 незаконно торговали алкоголем. Еще 194 киоска не снесли
Контекст
Полномочия по сносу нестационарных торговых объектов (НТО) перешли с управ районов на управление
В ноябре 2016-го власти региона запланировали изучить столичный опыт по сносу самовольных строений. Законопроект позволит правительству Воронежской области демонтировать самострой без решения суда, как в Москве.