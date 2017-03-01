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21:48 (мск), источник: Om1.ru

Департамент транспорта нашел замену запрещенным «Газелям»

Новые перевозчики будут обслуживать 11 освободившихся маршрутов.

После расторжения договоров с 53 предпринимателями, не заменившими 13-местные «Газели» до 1 марта, в мэрии определили новых перевозчиков, которые будут работать на освободившихся маршрутах.

 — Чтобы качественное обслуживание пассажиров не прекращалось, для работы на 11 маршрутах с нерегулируемым тарифом департамент транспорта привлек перевозчиков, чей подвижной состав соответствует действующему федеральному и муниципальному законодательству. Всем им выданы документы для работы сроком на 180 дней, — сообщили в департаменте транспорта.

Источник: Om1.ru

Отметим, с 1 марта с омских дорог исчезли 384 маловместительные машины, которые обслуживали 31 маршрут. В сообщении департамента говорится об их замене только на 11 маршрутах.

Также сообщается, что к проектированию новой транспортной сети приступят уже в ближайшие дни. Результаты обещают подготовить к осени.

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