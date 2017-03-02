На Урале из-за жестких требований банков упали объемы кредитования

При этом их задолженность по кредитам превысила 11 миллиардов рублей. Заместитель председателя союза Евгений Болотин называет такую ситуацию катастрофой.

Региональный банковский рынок повторяет общероссийский тренд: за два года он сжался на треть

— Инфляция падает, а за ней — ставки по кредитам. На уровне 10−11 процентов они попадут в зону риска для банков, — поясняет Болотин. — Маржа сокращается, а риски остаются на прежнем уровне. При этом мы не уверены, что сможем нарастить объем кредитования, потому что большая часть заемщиков из сферы малого и среднего бизнеса непрозрачна.

Банки решают проблему нерентабельности кредитования, уходя в другие сферы: расчетные, агентские операции, продажа страховых услуг и так далее. Способны ли они заменить кредитование? Пока, к сожалению, нет, отмечают эксперты. Ради оптимизации расходов происходит и сокращение числа офисов, только за последний год в Свердловской области закрылось почти 200 точек банковского обслуживания. Например, на месте престижного офиса федерального банка в центре Екатеринбурга недавно открылся магазин формата секонд-хенд. К тому же региональный банковский рынок повторяет общероссийский тренд: за два года он сжался на треть и сегодня на территории области работают лишь 13 местных и 46 филиалов иногородних финансово-кредитных организаций. Впрочем, Урал имеет свои особенности, которые находят отражение как в деятельности МСБ, так и в его кредитовании.

— В регионах России возникают совершенно различные условия для ведения бизнеса, — говорит Евгений Болотин. — Например, в Краснодарском крае кредитование МСБ стремительно растет. Дело в том, что там предприниматели стали выгодоприобретателями санкций и господдержки: они массово работают как в туризме, так и в АПК. Урал в целом тоже оказался в выгодном положении: девальвация помогла экспортерам, которых здесь немало во многих отраслях. Однако по большей части это крупное производство, которое сейчас давит малый и средний бизнес. Например, оборонка перетягивает рабочих, станочников. МСБ остается в сфере услуг и торговли. В этих условиях кредиты им и не особо нужны — расширяться-то некуда.

Однако в перспективе банкиры не перестают считать малый и средний бизнес важным клиентом: согласно тому же опросу, 86 процентов респондентов уверены, что останутся ключевыми заемщиками региональных банков, 57 процентов считают, что представители МСБ будут требовать более качественного расчетного обслуживания, еще 14 процентов опрошенных банкиров надеются на то, что предприниматели станут ключевыми депонентами.

Комментарий

Михаил Хромов, заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара:

— Какое число банков оптимально для региона? Тут в первую очередь возникает вопрос конкуренции. Если будет один государственный банк, он сможет предлагать условия, которые выгодны только ему. Поэтому альтернатива, безусловно, необходима. Второй вопрос — физическая доступность финансовых услуг для потребителей. С развитием технологий не обязательно иметь много банков с сетью офисов в каждом селе, достаточно, чтобы у клиента был телефон с выходом в Интернет. Поэтому сокращение банковской сети на треть при сохранении спроса на финансовые услуги несущественно повлияло на всю систему.