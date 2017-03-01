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20:31 (мск), источник: УНИАН

НБУ упростит клиентам банков проведение валютных операций

Теперь клиентам банков не нужно ждать разрешения НБУ на проведение указанных валютных операций.

Источник: УНИАН

Национальный банк Украины с 22 марта упростит процедуру проведения операций клиентов банков по покупке иностранной валюты и перечислению средств за пределы Украины в пользу нерезидентов и изменит порядок контроля с целью предупреждения рисковых валютных операций на банковском рынке Украины.

Согласно сообщению на сайте НБУ, клиентам банков теперь не нужно ждать разрешения НБУ на проведение указанных валютных операций. Уполномоченные банки будут информировать Национальный банк о таких операциях клиентов после их проведения.

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В случае возникновения у НБУ сомнений в законности операций, в банк может быть направлено требование, которым НБУ, в частности, может приостановить осуществление отдельных валютных операций клиентов. Возобновить проведение таких операций банк сможет только после получения отдельного сообщения от НБУ.

Кроме того, если клиент, валютные операции которого вызвали сомнения в НБУ, перешел на обслуживание в другое банковское учреждение, уполномоченный банк обязан сообщить об этом НБУ.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальный банк Украины ослабил ряд введенных для стабилизации рынка валютных ограничений относительно внешнеторговой деятельности. Нацбанк освободил от обязательной продажи валютные поступления от нерезидентов в форме денежного обеспечения (гарантийный взнос, залог, задаток, депозит, гарантия) для участия в аукционах, торгах или тендерах, проводимых резидентами.

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