В марте начнутся поставки российской водки в США
В марте в Америку поставят первые 25,4 тыс. бутылок.
В марте в Америку поставят первые 25,4 тыс. бутылок.
КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. «Татспиртпром» планирует в марте 2017 года поставить первые 25,4 тыс. бутылок водки в США.
Об этом ТАСС сообщили в
«В США готовится к отгрузке партия водки Russian Value Platinum (объемом 0,75 -1,0−1,75 л). В первой партии планируется отправка 25,4 тыс. бутылок (всего 23,4 тыс. литров). Отправка алкогольной продукции планируется в марте 2017 года, начало продаж нашей продукции на территории США ожидается в апреле — мае этого года», — сказал представитель
Всего «Татспиртпром» планирует поставить в США в 2017 году 50 тыс. бутылок (45 тыс. литров) водки указанной марки. Поставки компания ведет через крупного импортера Savas Spirits International (Лас-Вегас). «Все предварительные требования американской стороны были успешно выполнены, что позволило заключить контракт на поставку водки “Русская валюта”,
Как ранее сообщал ТАСС, «Тастспиртпром» по итогам 2016 года занял 17% на российском рынке водочной продукции России. За последние два года экспортные поставки продукции компании выросли в шесть раз. В ее планах — к 2020 году достигнуть объемов отгрузок на экспорт в районе 1 млн дал — это в 10 раз больше, чем сейчас.
АО «Татспирптпром» создано в 1997 году решением правительства Республики Татарстан. В структуру компании входят два спиртовых завода, четыре ликероводочных завода и один винзвод.