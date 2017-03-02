На Воронежском мехзаводе в ближайшее время проведут комплексный аудит

Днем в среду, 1 марта, глава региона провел встречу с гендиректором АО «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» Игорем Арбузовым. Присутствовал также зампредседателя правительства области Артем Верховцев, руководитель филиала «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» в Воронеже — директор ВМЗ Игорь Мочалин и представитель корпорации «Роскосмос».

Интернет-газета «Новости Воронежа» ранее писала о том, коллектив мехзавода познакомили с новым руководителем. Теперь же Игоря Молчалина представили губернатору Алексею Гордееву.

Отметим, что завод будет передан в управление «Энергомашу». Уже план того, каким именно образом это произойдет, утвержден.

По словам Игоря Арбузова, вскоре представители «Роскосмоса» и «Энергомаша» проведу комплексный аудит мехзавода. Проверят финансовую и закупочную деятельность, производство, оценят эффективность системы менеджмента качества и кадровой политики.