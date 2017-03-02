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02:12 (мск), источник: Ведомости

Синоптики купят суперкомпьютер у Inline Technologies и «Т-платформ» за $34,5 млн

Консорциум трех IT-компаний — интегратора Inline Technologies, разработчика суперкомпьютеров «Т-платформы» и кипрской BD Enterprise Network Ltd. — обновит суперкомпьютер Росгидромета.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает фонд «Бюро экономического анализа» (БЭА), созданный по инициативе правительства России при поддержке Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Однако результаты вызвали нарекания Бориса Бобровникова, гендиректора другого участника конкурса — IT-интегратора «Крок», и он пожаловался во Всемирный банк («Ведомости» ознакомились с копией письма). По мнению Бобровникова, «Т-платформы» не удовлетворяли одному из условий конкурса.

Суперкомпьютер нужен Росгидромету, чтобы повысить точность прогнозов погоды.

На это он был готов потратить до $33,9 млн, часть которых поступит от МБРР. Между тем из сообщения БЭА следует, что победитель получит 358,42 млн руб., $24,14 млн и 3,98 млн евро.

По курсам на 10 февраля, дату опубликования сообщения, это составляет $34,46 млн — больше, чем рассчитывал Росгидромет. Руководитель проекта по модернизации и переоснащению Росгидромета в БЭА Александр Васильев это не прокомментировал.

Из письма Бобровникова руководителю департамента закупок БЭА Сергею Кирносу и постоянному представителю Всемирного банка в России Андрашу Хорваю следует, что по условиям конкурса среднегодовая выручка его участника за 2013−2015 гг. должна превосходить $50 млн, а у «Т-платформ», судя по публично опубликованной отчетности, средний оборот составляет $33,2 млн.

Представитель «Крока» подтвердил отправку письма, представитель Всемирного банка (МБРР входит в группу Всемирного банка) — его получение. Васильев отказался от комментариев.

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«Крок» получил ответ на свое письмо от БЭА, где говорилось, что фонд не имеет права обсуждать заявки других компаний, передал через пресс-службу директор интегратора по работе с корпоративными заказчиками Михаил Чередниченко.

«Крок» ссылается на данные СПАРК, согласно которым выручка «Т-платформ» в 2013 г. составила 1 млрд руб. ($30,7 млн по курсу 32,73 руб.), в 2014 г. — 1,52 млрд руб. ($27 млн по курсу 56,25 руб.), в 2015 г. — 3 млрд руб. ($41,8 млн по курсу 72,88 руб.). «Крок» указал на этот факт, предположив, что по каким-то причинам эта информация не была принята к вниманию, сообщил Чередниченко.

По согласованной с БЭА формулой расчета размер среднегодовой выручки «Т-платформ» с 2013 по 2015 г. полностью соответствовал тендерным требованиям, уверяет представитель компании Елена Чуракова.

Саму формулу и итоговый результат она не говорит, объясняя это закрытым характером тендерной документации. Представитель Inline Technologies заверила, что компания проверяла соответствие выручки партнера условиям конкурса.

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Чуракова уверена, что если бы компания не соответствовала по формальному признаку, то ее бы не допустили — это проверяется на международном уровне.

«Крок» также удивлен несоответствием цены предложения консорциума и суммой итогового контракта, опубликованной БЭА. Консорциум запрашивал меньшие суммы — 308,42 млн руб., $23,34 млн и 3,37 млн евро.

Цена предложения не учитывала НДС, а контракт — учитывает, объясняют представители «Т-платформ» и Inline Technologies. Сумма цены контракта выше предложенной консорциумом суммы на 7,1% (в пересчете на рубли по курсам ЦБ на 10 февраля).

Это меньше ставки НДС в 18%, поскольку некоторые закупочные позиции не облагаются НДС, говорит Чуракова. «Крок», как и другие участники, подавал свою заявку без учета НДС, уточняет Чередниченко, но расхождение цены он объясняет увеличением количества оборудования.

Это не первая жалоба Бобровникова на консорциум — о предыдущей стало известно в середине декабря прошлого года. Оценочная комиссия не учла ряд очевидных расхождений между конкурсными требованиями и заявкой консорциума, следовало из письма «Крока» к Хорваю.

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