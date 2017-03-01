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02:30 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

У суррогатов повышается прозрачность

Активная борьба с продавцами некачественного бензина и дизтоплива, начатая в 2015 году, сократила число случаев продажи на АЗС суррогата. Но, по данным Росстандарта, различные нарушения и в 2016 году были обнаружены на 18% российских заправок, причем 12% АЗС торговали топливом с нарушениями физико-химических свойств, то есть, по сути, фальсификатом. Ведомства и крупные нефтекомпании видят решение проблемы в ужесточении контроля — в частности, во введении оборотных штрафов за продажу фальсификата или в более тщательной проверке нефтебаз, откуда в основном и выходят суррогаты.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Росстандарте прошло первое заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту нефтепродуктов, рассказали источники «Ъ». Согласно презентации ведомства (есть у «Ъ»), уровень нарушений на АЗС в 2016 году оказался самым низким за последние пять лет — 18% (проверено 1536 заправок).

В 2015 году этот показатель был рекордно высоким — 42,5%. При этом топливо с нарушениями физико-химических свойств (суррогат) было найдено на 12% заправок. Уровень нарушений на нефтебазах составил в прошлом году 21,5% против 40% годом ранее.

Источники «Ъ» на рынке полагают, что улучшению ситуации способствовала активизация борьбы с контрафактом. В октябре 2015 года Владимир Путин на заседании президентской комиссии по ТЭКу поручил создать единые требования к производителям в рамках борьбы с фальсификацией топлива.

По разным оценкам, годовой оборот контрафактного топлива может достигать в РФ 10 млн тонн (прогнозы выпуска на 2017 год — 39,8 млн тонн бензина и более 70 млн тонн дизтоплива).

Гендиректор «Газпромнефть-Лаборатории» Виктор Чуяков считает, что наиболее критична ситуация с дизтопливом. «По нашим оценкам, в среднем по РФ доля суррогата в этом сегменте достигает 25−30%, в отдельных регионах она может быть выше вдвое и даже втрое», — говорит он.

В феврале проблему суррогата отмечало и агентство «Аналитика товарных рынков». Его генеральный директор Михаил Турукалов пояснил «Ъ», что на фоне низкой маржи реализации бензина в рознице некоторые продавцы ищут способ ее повысить, что влечет рост объемов некачественного топлива на рынке.

Бензин, выходящий с НПЗ, гарантированно качественный, говорит он, обычно его «бодяжат» на нефтебазах или при транспортировке бензовозами.

По расчетам агентства, потребление бензина в России в ноябре 2016 — январе 2017 года оказалось минимальным за последние 4−5 лет.

Отчасти это могло быть связано с ростом доли контрафакта на рынке. Схожая ситуация наблюдалась и в мае-июне прошлого года.

В эти моменты маржинальный доход АЗС по бензину Аи-92 был минимальным из-за роста оптовых цен, отмечают в «Аналитике товарных рынков».

Ситуация на рынке топлива требует принятия комплекса мер — повышения качества проверок и эффективности системы контроля в целом.
участник совещания в Росстандарте

Само агентство в презентации пишет о необходимости ввести испытания и паспортизацию топлива перед отгрузкой в розничную сеть.

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Кроме того, в ноябре 2016 года Минпромторг подготовил законопроект о введении оборотных штрафов в 1% (не менее 500 тыс. руб.) за продажу некачественного топлива, или приостановки деятельности на 90 суток за повторное нарушение, или штрафа в размере 2 млн руб. Но пока у ведомств есть разногласия — в частности, против оборотного штрафа выступало Минэкономики.

За усиление контроля выступают и крупные компании (на сетевых заправках доля нарушений ниже, чем на независимых, — 14% против 24% в 2016 году).

Фальсификат снижает эффект модернизации НПЗ и инвестпривлекательность отрасли, отмечает собеседник «Ъ» в крупной нефтекомпании.

Там выступают за ужесточение контроля за нормами качества на АЗС и расширение полномочий контролеров.

В «Роснефти» «Ъ» заявили, что по итогам мониторинга в регионах сбытовой сети выяснили, что за 2015−2016 годы оборот контрафакта существенно не сократился.

В компании считают достаточным действующее наказание за продажу некачественного топлива (штраф до 1 млн руб. или приостановка деятельности), но существующую систему, когда Росстандарт концентрируется на АЗС, считают неэффективной.

При таких проверках наказания избегают организаторы и производители фальсификата.

Виктор Чуяков полагает, что нужно законодательно ограничить список нефтепродуктов, продаваемых на АЗС, автомобильными марками, исключив легальное попадание на них судового и печного топлива, дистиллятов. Также надо взять под контроль точки производства и распределения суррогата, считает он, проверки нефтебаз почти не производятся.

Ольга Мордюшенко

Комментарии
2
Владимир Пацак
Не каждая восьмая, а из 10 заправок 8 продают фальсификат.
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Владимир Пацак
Ну нельзя по таким низким ценам продавать высококачественный бензин!
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