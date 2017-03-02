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04:47 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Систему субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке пересмотрят

Росавиация и министерство транспорта собираются пересмотреть систему субсидирования из федерального бюджета местных авиарейсов на Дальнем Востоке. Об этом Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рассказал во время рабочей поездки на Сахалин, рассказали в пресс-службе Минвостокразвития.

Источник: Reuters

По словам Трутнева, планировать маршруты необходимо по заявкам из регионов, а не из Москвы. «У нас довольно много претензий к сложившейся системе. Субсидировать надо те маршруты, которые максимально востребованы, с учётом фактора сезонности», — сказал он.

Программа субсидирования социально значимых авиаперевозок на Дальнем Востоке началась в 2009 году и действует с 1 апреля по 31 октября. В 2016 году правительство субсидировало около 300 маршрутов, на которые было выделено 8,5 млрд рублей. В прошлом году льготными тарифами воспользовались 1,4 млн человек, прогноз на 2016 год — 1,6 млн человек.

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