Систему субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке пересмотрят

По словам Трутнева, планировать маршруты необходимо по заявкам из регионов, а не из Москвы. «У нас довольно много претензий к сложившейся системе. Субсидировать надо те маршруты, которые максимально востребованы, с учётом фактора сезонности», — сказал он.

Программа субсидирования социально значимых авиаперевозок на Дальнем Востоке началась в 2009 году и действует с 1 апреля по 31 октября. В 2016 году правительство субсидировало около 300 маршрутов, на которые было выделено 8,5 млрд рублей. В прошлом году льготными тарифами воспользовались 1,4 млн человек, прогноз на 2016 год — 1,6 млн человек.