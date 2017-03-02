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04:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

Корты и спортплощадки отремонтируют в Ленинском округе Иркутска

Корты и спортивные площадки отремонтируют на улицах Тельмана, Пржевальского, Украинской, Сибирских Партизан в Иркутске в 2017 году.

Об этом 1 марта сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на заявление мэра Дмитрия Бердникова на встрече с жителями Ленинского округа. По словам главы города, ремонт будет проведен и в спорткомплексе «Высота». В 2017 году также планируется начать строительство по модульному проекту нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Ново-Ленино.

«В Ленинском округе ведется активное строительство социальных объектов, — отметил Дмитрий Бердников. — Здесь 1 сентября откроется самая большая школа не только в Иркутске, но и Иркутской области. В конце этого года запланировано открытие новой детской поликлиники. Мы приступим к строительству детского сада на станции Батарейная».

Мэр Иркутска напомнил, что в 2016 году в Ленинском округе сдан пристрой к детскому саду № 10 на Новаторов, 38 на 200 мест. Выкуплены у ООО «РЖД» дошкольные учреждения № 224 (ул. Розы Люксембург, 32) и № 225 (ул. А. Образцова, 2а). Они преобразованы в детский сад № 187 на 302 места.

В 2017 году в Ленинском округе продолжится благоустройство. Будут отремонтированы 55 дворов, где заасфальтируют дороги, обустроят освещение, установят детские и спортивные площадки. Планируется провести благоустройство в парке «Комсомольский», продолжить реконструкцию ул. Баумана.

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