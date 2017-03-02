Предприниматели из Хабаровска проигнорировали запрет Дмитрия Медведева
На рынке они продавали продукцию, на которую распространяется продовольственное эмбарго.
На рынке они продавали продукцию, на которую распространяется продовольственное эмбарго.
Хабаровск, 2 марта, AmurMedia.
Специалистами Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области совместно с сотрудниками полиции проведен рейд на оптовом рынке «Многорядов». На рынке была обнаружена продукция, ввезенная из стран Евросоюза, на которые распространяется российские санкции, сообщили ИА AmurMedia в
В ходе рейда в свободной реализации выявлена продукция — яблоки свежие, происхождение Польша, вес 133 кг, виноград свежий страна происхождения Нидерланды вес 265,0 кг.
В целях защиты национальных интересов Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации от
Выявленная продукция была изъята и уничтожена механическим путем (мусоропрессовочной машиной) с последующим вывозом на полигон твердых бытовых отходов в присутствии представителя владельца груза и незаинтересованных лиц.