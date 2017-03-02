Маломерным судам в Приморье разрешили возить пассажиров, но причаливать им пока некуда
Резидент свободного порта Владивосток уже получил первую лицензию на перевозку туристов на Jet Capsule и ждет помощи от властей города.
Резидент свободного порта Владивосток уже получил первую лицензию на перевозку туристов на Jet Capsule и ждет помощи от властей города.
Владивосток, 2 марта, PrimaMedia.
Маломерные суда теперь могут оказывать услуги по перевозке туристов в Приморском крае. Новые возможности связаны с решением Правительства РФ, благодаря которому заниматься перевозкой пассажиров теперь могут и собственники маломерных судов. Первую лицензию на такой вид деятельности получил резидент свободного порта Владивосток компания «о. Русский». Правда как рассказал ИА PrimaMedia ее директор, глава федерации
— То, что наконец принято постановление, разрешающее маломерным судам получать лицензии на перевозку пассажиров, это была наша инициатива, — рассказывает Рябко. — Но главная заслуга принадлежит администрации края и губернатору. Сейчас действительно наступает время новых возможностей.
По словам главы компании, он планирует строить во Владивостоке новые прогулочные катера, типа широко известного Jet Capsule, только лучше и современнее. При этом, проблем в развитии прибрежного турбизнеса, как считает Рябко, еще хватает.
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Он также отметил, что Приморский край должен стать центром маломерного судостроения.