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04:58 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Маломерным судам в Приморье разрешили возить пассажиров, но причаливать им пока некуда

Резидент свободного порта Владивосток уже получил первую лицензию на перевозку туристов на Jet Capsule и ждет помощи от властей города.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 марта, PrimaMedia.

Маломерные суда теперь могут оказывать услуги по перевозке туристов в Приморском крае. Новые возможности связаны с решением Правительства РФ, благодаря которому заниматься перевозкой пассажиров теперь могут и собственники маломерных судов. Первую лицензию на такой вид деятельности получил резидент свободного порта Владивосток компания «о. Русский». Правда как рассказал ИА PrimaMedia ее директор, глава федерации водно-моторного спорта Приморья Юрий Рябко, развитие прибрежного турбизнес тормозит неблагоприятная ситуация с причалами.

— То, что наконец принято постановление, разрешающее маломерным судам получать лицензии на перевозку пассажиров, это была наша инициатива, — рассказывает Рябко. — Но главная заслуга принадлежит администрации края и губернатору. Сейчас действительно наступает время новых возможностей.

По словам главы компании, он планирует строить во Владивостоке новые прогулочные катера, типа широко известного Jet Capsule, только лучше и современнее. При этом, проблем в развитии прибрежного турбизнеса, как считает Рябко, еще хватает.

— Лодки-то мы построим. Вот только причаливать им пока, фактически, некуда. Наш обезглавленный город не может обеспечить доступ катеров к причальным стенкам. Также пока остается нерешенным вопрос с выделением нам, как резиденту свободного порта, земли под производство маломерных судов, — рассказал директор «о. Русского».

Он также отметил, что Приморский край должен стать центром маломерного судостроения.

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