Суд наказал бизнесменов на миллион за подкуп таможни в Приморье

Приморская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «Интэк».



Как уже сообщало ИА Дейта, представители фирмы с декабря 2015 года по февраль 2016 года через посредника передали 300 тыс. рублей заместителю начальника таможенного поста Находкинской таможни за беспрепятственное перемещение товаров в адрес фирмы через границу.

Транспортный прокурор возбудил против общества дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Суд оштрафовал ООО «ИНТЭК» на миллион рублей. Решение суда пока не вступило в силу.



Взяткополучатель и посредник ранее привлечены судом к уголовной ответственности за получение взятки и посредничество во взяточничестве соответственно.



Уголовное дело, возбужденное в отношении взяткодателей по ст. 291 УК РФ «дача взятки в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и «дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей» находится в суде.