Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Названо число перешедших под управление ДНР предприятий Украины
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Подмосковный сепаратизм: в Пыхтино решили отделяться от столицыМаленькая деревня в Новой Москве, которая 11 лет ждала водопровода, объявила, что хочет отделиться от столицы
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Медики назвали количество спиртного в крови Поргиной - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о "сражении" с РФ
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Конец ультиматума Киеву отметили освещением «Донбасс-Арены» - СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8На Сицилии извергается вулкан Этна
05:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Суд наказал бизнесменов на миллион за подкуп таможни в Приморье

Коммерсанты часто забывают, что, давая взятки коррупционерам в погонах, они сами нарушают закон, а следовательно, несут весомую ответственность, пишет ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА

Приморская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «Интэк».

Как уже сообщало ИА Дейта, представители фирмы с декабря 2015 года по февраль 2016 года через посредника передали 300 тыс. рублей заместителю начальника таможенного поста Находкинской таможни за беспрепятственное перемещение товаров в адрес фирмы через границу.

Транспортный прокурор возбудил против общества дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Суд оштрафовал ООО «ИНТЭК» на миллион рублей. Решение суда пока не вступило в силу.

Взяткополучатель и посредник ранее привлечены судом к уголовной ответственности за получение взятки и посредничество во взяточничестве соответственно.

Уголовное дело, возбужденное в отношении взяткодателей по ст. 291 УК РФ «дача взятки в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору» и «дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей» находится в суде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жильцов гостинки эвакуировали из-за масштабного пожара в Приморье
Конгрессмены договорились расследовать связи команды Трампа с РФ
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Российские дипломаты пытаются спасти межсирийские переговоры
Некачественное топливо найдено на каждой восьмой АЗС
Палата лордов затормозила процесс Brexit
Саудовский король взял в девятидневную поездку 460 тонн багажа
Росгидрометцентр купит суперкомпьютер за $34,5 млн
Спорт
Миранчук спешит навстречу «Рубину» Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Тосно» и выход в полуфинал Кубка России
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь