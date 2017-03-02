Власти Новосибирска заказали транспортную модель за 20 млн рублей

Власти Новосибирска объявили конкурс на разработку программы комплексного развития транспорта с учетом градостроительной политики. Информация опубликована на сайте госзакупок.

«Программа должна обеспечивать безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания, условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения», — говорится в сообщении.

Как отмечается в документах, разработчик должен учесть имеющиеся пересадочные узлы для общественного транспорта и развитие парковок. Программа также должна содержать прогноз изменения объемов и характера передвижения людей и грузов по городу.

Программа будет рассчитана до 2030 года. Начальная цена контракта составляет 20 млн рублей.

Ранее по заказу мэрии города Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС) разработал транспортную модель Новосибирска. Он обошлась городу в 16,6 млн рублей.