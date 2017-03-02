В Приморье обнаружен склад с просроченной рыбой и деликатесами
Изъято 84 тонны недоброкачественных продуктов.
Изъято 84 тонны недоброкачественных продуктов.
Полицейскими и сотрудниками Россельхознадзора на крупном складе города Большой Камень Приморского края обнаружено около 84 тонн просроченных морепродуктов. Небезопасный товар изъят из оборота. Возбуждено административное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В ходе осмотра помещений холодильника установлено, что в двух из четырёх морозильных камер находится пищевая продукция, качество и безопасность которой вызывают большие сомнения.
Так, в первой морозильной камере обнаружено более 60 тонн кеты с нерестовыми изменениями, срок хранения которой истёк ещё в мае 2016 года. В соседней камере хранились просроченные 2 тонны сайры, 17 тонн углохвостой креветки и полтонны синекорого палтуса. Срок хранения сайры закончился в январе 2017 года, палтуса — в июне 2016 года, срок годности креветки истёк еще до Нового года. В этой же камере находились 4,3 тонны скумбрии без документов. Не исключено, что рыба тоже была просрочена.
По мнению инспекторов Россельхознадзора, просроченный товар мог пойти в свободную реализацию, а также в выпуск морских консервов и пресервов.
В настоящее время Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на основании переданных из полиции материалов проверки возбуждено дело об административном правонарушении. Опасная продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение.