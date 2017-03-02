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06:00 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье обнаружен склад с просроченной рыбой и деликатесами

Изъято 84 тонны недоброкачественных продуктов.

Полицейскими и сотрудниками Россельхознадзора на крупном складе города Большой Камень Приморского края обнаружено около 84 тонн просроченных морепродуктов. Небезопасный товар изъят из оборота. Возбуждено административное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Склад принадлежит компании, зарегистрированной во Владивостоке.

В ходе осмотра помещений холодильника установлено, что в двух из четырёх морозильных камер находится пищевая продукция, качество и безопасность которой вызывают большие сомнения.

Так, в первой морозильной камере обнаружено более 60 тонн кеты с нерестовыми изменениями, срок хранения которой истёк ещё в мае 2016 года. В соседней камере хранились просроченные 2 тонны сайры, 17 тонн углохвостой креветки и полтонны синекорого палтуса. Срок хранения сайры закончился в январе 2017 года, палтуса — в июне 2016 года, срок годности креветки истёк еще до Нового года. В этой же камере находились 4,3 тонны скумбрии без документов. Не исключено, что рыба тоже была просрочена.

По мнению инспекторов Россельхознадзора, просроченный товар мог пойти в свободную реализацию, а также в выпуск морских консервов и пресервов.

В настоящее время Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на основании переданных из полиции материалов проверки возбуждено дело об административном правонарушении. Опасная продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение.

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