В Новосибирске насчитывается около пяти тысяч обманутых дольщиков

По данным Ассоциации обманутых дольщиков Новосибирска, сейчас в городе около ста недостроенных домов, где квартиры раскуплены еще на этапе котлована.

Под контролем мэрии, рассказал Роман Теленчинов, заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии, 42 самых сложных объекта.

Как решить проблемы тех, кто уже оказался в их рядах и не допустить появления новых — обсуждали на круглом столе в редакции «АиФ на Оби».

По данным Ассоциации обманутых дольщиков Новосибирска, сейчас в городе около ста недостроенных домов, где квартиры раскуплены еще на этапе котлована.

Под контролем мэрии, рассказал Роман Теленчинов, заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии, 42 самых сложных объекта.

Механизм решения проблемы в мэрии Новосибирска есть. Строительная компания, берущаяся достроить незавершенку, получает взамен участок земли под строительство. Желающих много. Проблема в том, что земли в городе не хватает. «На 15 объектов надо 80 га», — говорит Роман Теленчинов.

Строительная компания, берущаяся достроить незавершенку, получает взамен участок земли под строительство. Желающих много. Проблема в том, что земли в городе не хватает. «На 15 объектов надо 80 га», — говорит Роман Теленчинов.