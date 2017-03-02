56 тонн тюльпанов и роз самолетом доставлены в Новосибирск

— Раньше, когда на рынках не было голландских тюльпанов, местные цветочные рынки процветали. А сейчас у нас очень большая конкуренция. Вы посмотрите, какие большие грузовые самолеты прилетают накануне восьмого марта! — говорит агроном Людмила Шубина.

Людмила Шубина — известный новосибирский агроном. Помидоры, огурцы, картошка — каких только культур не найдешь в ее огороде! А в прошлом году решила попробовать себя в цветочном бизнесе, посадила 6000 тюльпанов. Тест прошел удачно, проверили технологию и вернули затраченные средства, в 2017-м году увеличили площади. Но конкурировать с каждым годом становится все сложнее.

В грузовом салоне одного из таких бортов 40 палеток. В неприглядных коробках — дорогие герберы и дешевые голландские тюльпаны. За территорией аэропорта «Толмачево» с самого утра дежурят фуры. Цветы развезут по всей Сибири, но прежде, чем они попадут в продажу, их проверяют на наличие вредителей.

В центре внимания цветы, которые особенно подвержены заражению. Это мимозы, тюльпаны, гладиолусы, орхидеи, розы. Если лабораторные исследования покажут, что насекомое опасно, то товар либо уничтожат, либо вернут отправителю. А везут цветы из самых разных стран.

— В этой партии 800 тысяч цветов, и она не последняя. До восьмого марта цветы будут еще привезены, перед праздником поставка продукции только начинает набирать обороты, — говорит заместитель начальника отдела надзора в области карантина растений Россельхознадзора по Новосибирской области Константин Пикулев.

Выращивать цветы в Новосибирске сегодня модно, говорит цветочник с 20 летним стажем Александр Евтушенко. «Олимпик», «Барселона», «Династия» — всего в домашней теплице 15 видов тюльпанов.

— В июле-августе уже начинаем думать, где закупить семена, а в конце октября уже нужно их посадить. С октября по март начинаем ухаживать за цветами, следим за температурой, освещением, влажностью. И восьмого марта можно уже дарить женщинам букеты, — говорит Александр Евтушенко.

Сегодня у мужчин огромный выбор, какие цветы подарить на восьмое марта. Но какие бы ни купили, главное, чтобы бутоны как можно дольше сохранились. Есть маленький секрет: таблетка аспирина или капля обычной бытовой белизны добавляется в вазу с водой. И тогда многомесячные труды садоводов будут радовать дольше, чем один день.