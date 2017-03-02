Дальтрансуголь опровергает заявления рыбаков о попытках наезда буксира в Ванинском районе

Хабаровск, 2 марта, AmurMedia.

Компания АО «Дальтрансуголь» категорически отрицает, что буксиры предприятия пытались совершить наезд на рыбаков в бухте Мучке в Ванинском районе Хабаровского края. Более того, сам факт нахождения людей на льду незаконен, сообщается в присланном в ИА AmurMedia официальном ответе компании «Дальтрансуголь».

Напомним, что ранее в редакцию поступило сообщение от жителей поселка Токи, что буксиры, предположительно принадлежащие компании «Дальтрансуголь», периодически совершают наезды на рыбаков, находящихся на льду бухты Мучке, подвергая опасности жизнь сельчан.

Однако в компании утверждают, что никаких жалоб на попытки наезда не поступало, и даже сама компания подобных случаев не нашла.

«Буксиры нашей организации оснащены приборами видеонаблюдения, на которых не зафиксировано никаких попыток “наезда” на рыбачащих на льду людей. Общество не располагает никакой информацией об инциденте и поэтому прокомментировать его не может», — сообщает в своем послании генеральный директор АО «Дальтрансуголь» Владимир Шаповал.

Заметим, что компания в очередной раз поспешила напомнить о случае на льду в бухте годовалой давности.

«У нашей стороны вызывает большое сомнение наличие вообще такого рода событий, так как наши сотрудники никогда не пытаются “давить” рыбачащих на льду людей, а наоборот, участвуют в их спасении. В 2016 году буксиры АО “Дальтрансуголь” спасали рыбаков, которых унесло в море на отколовшейся льдине», — утверждается в сообщении Владимира Шаповала.

Ссылаясь на приказ министерства транспорта РФ № 431 от 13.12.2012 года, руководство компании также утверждает, что акватория бухты Мучке полностью включена в границы морского порта Ванино и, соответственно, обычные жители, придя порыбачить, нарушают закон и являются помехой для транспорта «Дальтрансугля». Заметим, что при этом ранее один из представителей компании сообщал, что по соглашению с администрацией поселка людей все же иногда пускают порыбачить на пирс по специально составляемым спискам.

Между тем, руководитель компании в своем сообщении в редакции, авторитетно заявляет, что рыбаки, находящиеся на льду, представляют угрозу для курсирующих в акватории бухты транспортных средств.