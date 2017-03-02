На Урале будут выдавать по 80 кубов леса на возведение домов

Закон принят еще в 2007 году. По утверждению народных избранников, основывались они на объективных данных, полученных из контролирующих органов.

— По данным БТИ, средний срок службы деревянного дома составляет 45 лет. При изучении типовых проектов домов площадью 80 квадратов от разных организаций было установлено, что в среднем на строительство требуется 75 кубометров древесины. Поэтому завышенные ранее нормы были пересмотрены в сторону уменьшения, — пояснил директор департамента лесного хозяйства области Олег Сандаков.

Кстати.

В феврале этого года многодетным семьям Екатеринбурга выделили тридцать пять земельных участков. Наделы расположены на территории поселков Палкинский Торфяник, Сысерть, Шабровский, Медный, а также в Калиновском микрорайоне. С января 2017-го для индивидуального жилищного строительства среднеуральским льготникам предоставлено 198 участков, 169 из них получили многодетные семьи.

Справка «РГ».

Возможность получения древесины бесплатно или по льготной цене прописана в Лесном кодексе, но в каждом регионе разработана своя нормативная база. Лес на строительство дома выдают в среднем на 20 или 25 лет. Разрешаемый объем — от 50 до 300 кубометров, в зависимости от регионального законодательства, которое учитывает технологии строительства и специфику местных стройматериалов.

А как у соседей?

В Тюменской области для строительства дома выделяют 100 кубометров деловой древесины, а также 20 кубометров бревен для надворных построек один раз в 25 лет. В Зауралье желающим обзавестись собственной усадьбой положены 100 кубических метров древесины один раз в 50 лет, а в Челябинской области на тех же условиях — всего 50.