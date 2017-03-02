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06:39 (мск), источник: VN.RU

На 30% выросло количество должников по кредитам в Новосибирске

Только одно коллекторское агентство официально имеет право работать по взысканию долгов в Новосибирской области. Всего в 2016 году судебными приставами было зарегистрировано более миллиона 700 тысяч исполнительных производств. Примерно на 30−35% увечилось поступление исполнительных документов по судебным актам о взыскании именно кредиторской задолженности в пользу кредитных организаций.

— С первого января 2017 года вступил в силу закон, по которому на федеральную службу судебных приставов возложены полномочия контроля коллекторских агентств, действующих по возврату просроченной задолженности, — сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель руководителя Федеральной службы судебных приставов Новосибирской области Федор Плесовских. Закон определяет порядок взаимодействия с должниками, частоту общения и так далее. Выполнять работу по взысканию долга могут только те юридические лица, которые включены в федеральный реестр.

— Если говорить о количестве таких юридических лиц, зарегистрированных на сегодня по Российской федерации, то их 80, — уточнил Федор Плесовских. — В Сибирском федеральном округе — шесть, в Новосибирской области — один. Посмотреть, включено ли коллекторское агентство в реестр, можно на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Замглавы региональной службы судебных приставов напоминает, что новосибирцам, чьи права, по их мнению, нарушаются действиями коллекторов, в своих заявлениях желательно изначально указывать, где был осуществлен заем денежных средств, прикладывать документы, кредитный договор и так далее. И, если есть возможность, фиксировать SMS-сообщения, текстовые и аудиосообщения для того, чтобы судебные приставы могли выполнить проверку соблюдения коллекторами требований законодательства.

— На сегодня в наше управление поступило более 50-ти заявлений от новосибирцев, в которых они сообщают о нарушении их прав при взыскании просроченной задолженности, — продолжает Федор Плесовских. — Мы разбираемся, но в настоящее время прецедентов привлечения коллекторов к административной ответственности пока не было. Есть предпосылки, что в ближайшее время будут поданы документы на регистрацию в Новосибирской области еще трех подобных организаций (коллекторских агентств, — прим. ред.).

Напомним, что в январе в Новосибирске состоялась пресс-конференция с участием заместителя руководителя «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (г. Москва) Любови Саратовой. По ее мнению, лазейки для недобросовестных коллекторов из-за расплывчатости понятий и терминов в новом законе все же остались: «Например, в законе не сказано, что при звонке нельзя включать похоронный марш».

— Говорить, что закон работает в полной мере, наверное, рано, поскольку судебная практика пока не сложилась, — считает Федор Плесовских. — Но нельзя говорить о том, что понятия и термины в новом законе полностью не определены. В целом указано, что любое взаимодействие не должно приводить к унижению чести и достоинства должника.

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