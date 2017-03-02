В Красноярске разработают проект нового жилого района

В мэрии Красноярска подписаны распоряжения о подготовке проектов планировки и межевания двух территорий в Октябрьском районе, где планируется прокладка автодорог и жилая застройка. Документы опубликованы на официальном сайте администрации.

Согласно распоряжениям, в западной части Красноярска запроектируют жилой район и дороги. Компании «Сфера» в течение 180 дней поручено подготовить проект планировки и межевания территории в районе Бугача между улицами Калинина и Назаровской.

Проект должен быть проверен на соответствие генплану города, правилам землепользования и застройки. После этого документ будет рассмотрен на публичных слушаниях.