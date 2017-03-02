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07:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Хабаровчане пытались сэкономить миллионы на китайском судоремонте

Декларант коммерческой фирмы утаил от таможни факт ремонта судов, чтобы сэкономить на платежах, сообщили ИА Дейта в Хабаровской таможне.

На основании материалов Хабаровской транспортной прокуратуры Хабаровской таможней возбуждены два уголовных дела.

Первое из них направлено против пока неустановленного лица из числа работников ОАО «Амурское пароходство», второе — в отношении специалиста по таможенным операциям и таможенному оформлению ОАО «Амурское пароходство».

Выяснилось, что два морских судна, принадлежащие этой компании, вывозили лесоматериалы из России в Китай. В обоих случаях суда подвергались ремонту за границей. По закону в таких случаях по прибытию в российский порт декларант компании обязан подать декларацию сведений о ремонте, включая сроки, стоимость и описание.

При таможенной проверке по факту заграничных ремонтов ОАО «Амурское пароходство» предоставило Хабаровской таможне полный перечень работ на судах за время их рейсов. В результате установлено, что в отношении ремонта первого судна декларант «забыл» сообщить в таможенный орган о половине работ, пошлина за которые составила бы более 2,7 миллиона рублей, а во втором — таможенная декларация на ремонт вовсе не подавалась, а пошлина в размере более 2,5 миллиона рублей не уплачивалась.

Обязанность по уплате таможенных платежей лежит на специалисте по таможенным операциям и таможенному оформлению, так как все работы ОАО «Амурское пароходство» проводило открыто, с заключением контрактов. Однако, зная об этом, декларант не выполнил обязательств. На сегодня ОАО «Амурское пароходство» внесло все платежи по заграничному ремонту судов.

По уголовным делам Хабаровская таможня ведет дознание. Расследование на контроле Хабаровского транспортного прокурора.

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