Миллиардных инвестиций добивалась Новосибирская область на форуме в Сочи

Если федеральное правительство одобрит выделение средств, то проект будет реализован в течение двух лет. Также на форуме рассмотрели и другой крупный проект в столице Сибири.

— Вот уже третий год в России проводится конкурс национальной премии по развитию инфраструктуры. В 2015 году мы получили национальную премию за развитие проектов здравоохранения. И в этот раз мы тоже получили первую премию. Всего было тринадцать номинаций, и одна из них — крупные транспортные инфраструктурные проекты. Так вот за разработку и эффективность проекта четвертого моста нам была присуждена первая премия, — сообщил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

По словам губернатора, желание участвовать в строительстве четвертого моста уже изъявил один из крупных российских банков. За федеральный грант сейчас вместе с нашим регионом борются Самарская область и Пермский край. Очередная комиссия по защите проектов транспортной инфраструктуры состоится уже в марте. Главной же темой сочинского форума, по словам губернатора, стали инвестиции.

Глобальная концепция страны заключается в том, чтобы регионы не просто были получателями федеральных средств, а создавали привлекательные условия для частных инвесторов. Ярким примером в Новосибирской области является практика концессионных соглашений. Сегодня их заключают в сфере ЖКХ, строительстве мусороперерабатывающих предприятий и не только.