В Омске вырос спрос на опытных «продажников»

— При этом работодатели достаточно лояльны к трудовому стажу кандидатов, — отмечает руководитель пресс-службы HH по Сибири Елана Таращук. — Например, в Красноярске, Кемерове, Новокузнецке и Томске 24 процента вакансий менеджеров по продажам касаются начинающих специалистов, не имеющих опыта работы. В Улан-Удэ, Иркутске доля таких предложений — 23 процента, Новосибирске — 22, Барнауле и Омске — 25.

Однако такая лояльность не всегда оправдана. Люди без опыта с трудом адаптируются к работе, предполагающей не только напряженный график, но общение с самыми разными клиентами. Привычка выдерживать постоянные конфликтные ситуации многим молодым торговым менеджерам прививается с трудом. Это становится причиной быстрого «выгорания», растущим желанием сменить поле деятельности, констатируют эксперты.

Тот же, кто смог выдержать проверку, научился хорошо продавать продукт или услугу, привлекать клиентов, обретает не только репутацию, но и особую цену. Рынок продаж в Сибири пребывает в постоянном развитии, и закрепиться на нем могут только компании, имеющие штат квалифицированных сотрудников. Поэтому за хорошими менеджерами идет постоянная охота, их переманивают у конкурентов, предлагая различные бонусы, которые могут составлять пятьдесят-сто процентов от оклада.

— При среднем окладе специалистов по продажам 21 тысяча рублей средняя прибавка менеджеру за профессионализм составит девятнадцать тысяч, — констатирует Елана Таращук.

Между тем.

По данным HH, с начала этого года на рынок труда в Омске вышло 19 300 соискателей, что на одиннадцать процентов больше, чем год назад. При этом спрос на рабочие специальности вырос на 54 процента к прошлогоднему уровню, специалистов в сферах спорта и фитнеса (тренеров, массажистов, обслуживающий персонал) и сотрудников салонов красоты — на 52 процента, домашний персонал (уборщиков, нянь, сиделок) — на 46 процентов. Среднее зарплатное ожидание составляет 27 тысяч рублей.