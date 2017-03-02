В Иркутской области 107 безработным помогут стать предпринимателями

Об этом сообщила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова, передаёт 2 марта 2017 года пресс-служба регионального правительства. Предпринимателями станут 107 безработных.

Полученные средства можно направить на ремонт или аренду помещения, приобретение основных средств и расходных материалов, приобретение программного обеспечения, изготовление и размещение рекламных материалов. Сумма финансовой помощи составляет 58 тыс. 800 рублей.

Право на получение единовременной финансовой помощи имеют безработные граждане, состоящие на учёте в центре занятости населения. Население может получить консультации по вопросам организации собственного дела, составления бизнес-плана, оформления регистрации гражданина в качестве предпринимателя. Тем, кто решил создать собственное дело, в регионе компенсируются расходы на организацию бизнеса, а именно на подготовку необходимых бумаг для государственной регистрации в качестве предпринимателя. Всего 1,5 тыс. рублей.

За 8 лет финансовую помощь на открытие собственного дела получили 7,4 тыс. человек. Средства предоставляются в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской области».