Жители Иркутской области могут приватизировать жильё, когда захотят

Об этом 2 марта рассказал и.о. начальника отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Иркутской области Михаил Жиляев. Он напомнил, что приватизация жилья была возможна с 1991 года, а с 2007 года сроки её регулярно ограничивали и продляли. К примеру, предполагалось, что в очередной раз программа бесплатной приватизации жилья прекратит существовать с 1 марта нынешнего года.

Михаил Жиляев рассказал, что в регионе в 2016 году приватизировали 7174 жилых помещений, из которых в Иркутске и Иркутском районе — 1374. Общая площадь приватизированного жилья — 353424,1 кв. м, из которых в Иркутске и Иркутском районе — 67203,6 кв.м.

В России в 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, примерно на 40% снизилось число желающих стать собственником муниципального жилья. По Иркутской области примерно так же снизился спрос, ажиотажа нет. Михаил Жиляев предположил, что это связано с тем, что приватизация идёт уже много лет, многие уже её оформили. «Но те, кто ещё не успел, пусть не волнуются, потому что приватизация стала бессрочной, — добавил он. — В любой момент можно будет обратиться в органы местного самоуправления и оформить договор приватизации жилья».