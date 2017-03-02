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07:57 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители Иркутской области могут приватизировать жильё, когда захотят

В России бесплатная приватизация жилья стала бессрочной. Соответствующий закон в феврале 2017 года подписал президент РФ Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом 2 марта рассказал и.о. начальника отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Иркутской области Михаил Жиляев. Он напомнил, что приватизация жилья была возможна с 1991 года, а с 2007 года сроки её регулярно ограничивали и продляли. К примеру, предполагалось, что в очередной раз программа бесплатной приватизации жилья прекратит существовать с 1 марта нынешнего года.

Михаил Жиляев рассказал, что в регионе в 2016 году приватизировали 7174 жилых помещений, из которых в Иркутске и Иркутском районе — 1374. Общая площадь приватизированного жилья — 353424,1 кв. м, из которых в Иркутске и Иркутском районе — 67203,6 кв.м.

В России в 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, примерно на 40% снизилось число желающих стать собственником муниципального жилья. По Иркутской области примерно так же снизился спрос, ажиотажа нет. Михаил Жиляев предположил, что это связано с тем, что приватизация идёт уже много лет, многие уже её оформили. «Но те, кто ещё не успел, пусть не волнуются, потому что приватизация стала бессрочной, — добавил он. — В любой момент можно будет обратиться в органы местного самоуправления и оформить договор приватизации жилья».

Бесплатно оформить в собственность жильё из государственного или муниципального фонда можно только один раз в жизни. Но есть исключение — если человек участвовал в приватизации, будучи ребёнком или подростком, после достижения 18 лет он сможет ещё раз воспользоваться правом приватизации. Михаил Жиляев уточнил, что бесплатность приватизации заключается в том, что не нужно платить за сам договор о передаче жилья в собственность, к примеру, с муниципалитетом. При этом придётся платить за оформление соответствующих документов, в частности, за кадастровую оценку жилья. Становясь собственником жилья, человек получает долю участия в общедомовом имуществе, и т. ч. в прилегающей территории.

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