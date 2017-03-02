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08:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Более 30 млн тонн нефти ежегодно будут перерабатывать в новом ТОР в Приморье

Резидентами территории опережающего развития могут стать компании из Польши и Италии.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 марта, PrimaMedia.

ТОР «Нефтехимический» будет перерабатывать более 30 миллионов тонн «черного золота» ежегодно. Резидентами территории опережающего развития могут стать компании из Польши и Италии. Об этом заявил первый вице-губернатор края Василий Усольцев, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Подводя предварительные итоги работы территорий опережающего развития, первый заместитель главы края подчеркнул, продукцию приморских ТОРов уже можно найти на прилавках магазинов, а налоговые отчисления начали наполнять региональный бюджет.

«На сегодняшний день резидентами трех приморских ТОР являются уже 32 резидента: 18 в ТОР “Надеждинская”, семь в ТОР “Михайловский” и еще семь на площадке ТОРа “Большой Камень”. Общий объем заявленных инвестиций составляет порядка 210 миллиардов рублей. По практическим результатам, в том числе налоговым поступлениям, пока лидирует ТОР “Михайловский”. Два мощных предприятия, “Мерси Трейд” и “Русагро”, только за год увеличили производство свинины на 30%. В ТОР “Надеждинская” уже работает первое предприятие “Европласт”, другие резиденты активно строятся. В ТОР “Большой камень” практически реализован первый этап: построен блок корпусных производств, стапель, параллельно ведутся работы по производству первой продукции. Итоги пока не масштабные, но уже ощутимые», — заявил Василий Усольцев.

Кроме того, правительством РФ поддержана еще одна заявка Приморского края, подчеркнул первый вице-губернатор, это создание территории опережающего развития «Нефтехимический», где ежегодно будет перерабатываться более 30 млн тонн углеводородного сырья.

«На сегодняшний день это самый крупный проект, заявленный в Приморье. Объем переработки составит 30 млн тонн нефти ежегодно, объем инвестиций — почти 600 млрд рублей. Помимо якорного резидента, АО “ВНХК”, в новый ТОР могут войти партнеры из Польши и Италии, крупные игроки в области нефтепереработки и нефтехимии», — отметил замглавы региона.

Василий Усольцев подчеркнул, благодаря реализации этого проекта в Находке по сути появится новый микрорайон с необходимой социальной инфраструктурой: школами, больницами, детскими садами и спортивными объектами. Сам ТОР расположится в Партизанском районе Приморья, в границах с городом. Проектная документация проходит госэкспертизу.

Реализация проекта решает несколько важных задач — обеспечит растущие потребности Приморья и регионов Дальнего Востока в качественном топливе, а также позволит перейти от экспорта сырьевых продуктов к производству товаров с высокой добавленной стоимостью, добавил он.

«Именно эту цель мы преследовали, когда разрабатывали новые законы и другие меры по упрощению ведения бизнеса. Проанализировав опыт соседних стран, мы сделали наши преференции максимально конкурентными. В совокупности с такими преимуществами, как выгодное географическое положение и развитая инфраструктура региона, они позволит нам успешно интегрироваться в АТР и развить территорию. благодаря реализации проектов в ТОР и Свободном порту Владивосток мы рассчитываем, что за 10 лет региональный продукт вырастет в 2,5 раза, это серьезный эффект», — подытожил Василий Усольцев.

Отметим, по мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, нефтехимический кластер станет одной из точек роста для экономики региона. Специализация четвертой ТОР очень важна для региона: «в ТОР “Нефтехимический” будет производиться бензин, что очень важно для такого автомобилизированного региона, как Приморье, а также полипропилен и товары народного потребления», заявил глава региона.

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