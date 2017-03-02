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07:55 (мск), источник: dostup1.ru

На месте челябинской свалки вырастет большой и густой лес

Правда, на этот процесс понадобятся десятки лет.

На месте челябинской свалки обещают вырастить большой и густой лес — как только проект ее рекультивации утвердят на государственном уровне, весь мусор начнут консервировать и закапывать; на процесс могут уйти десятки лет — «столько же, сколько ее наполняли отходами», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Первый заместитель министра экологии Челябинской области Ирина Харина отметила, что на проект рекультивации свалки из областной казны выделили 100 млн рублей. К концу 2018 года работа будет готова, ее должны будут одобрить десятки инстанций на высшем уровне, и если не будет замечаний, процесс начнется. Сколько нужно будет денег и когда закончится рекультивация — неизвестно.

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Впрочем, чиновница подчеркнула, что 70% рекультивации будет проводиться за счет федерального бюджета (проект вошел в программу «Чистая страна»; по предварительным данным, Федерация готовы выделить Челябинску около 700 млн рублей. — Прим. АН «Доступ»).

«На месте свалки будет лес. Но этого придется ждать десятки лет. Столько же, сколько в нее складировали мусор», — комментирует замминистра.

Добавим, что свалку пытались закрыть раньше и не единожды. «В 2008 году прокуратура хотела привлечь виновных к ответственности. Но ни Советский районный суд, ни облсуд нас не поддержали. Только сейчас дело сдвинулось с мертвой точки. Хотелось бы, чтобы проект завершился успешно. Ведь наша свалка — это позор города», — отметила заместитель природоохранного прокурора области Наталья Дриманова.

Напомним, в 2016 году челябинскую свалку признали крупнейшим в стране полигоном ТБО, работающим в черте города.

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