На месте челябинской свалки вырастет большой и густой лес

Первый заместитель министра экологии Челябинской области Ирина Харина отметила, что на проект рекультивации свалки из областной казны выделили 100 млн рублей. К концу 2018 года работа будет готова, ее должны будут одобрить десятки инстанций на высшем уровне, и если не будет замечаний, процесс начнется. Сколько нужно будет денег и когда закончится рекультивация — неизвестно.

На месте челябинской свалки обещают вырастить большой и густой лес — как только проект ее рекультивации утвердят на государственном уровне, весь мусор начнут консервировать и закапывать; на процесс могут уйти десятки лет — «столько же, сколько ее наполняли отходами», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Впрочем, чиновница подчеркнула, что 70% рекультивации будет проводиться за счет федерального бюджета (проект вошел в программу «Чистая страна»; по предварительным данным, Федерация готовы выделить Челябинску около 700 млн рублей. — Прим. АН «Доступ»).

«На месте свалки будет лес. Но этого придется ждать десятки лет. Столько же, сколько в нее складировали мусор», — комментирует замминистра.

Добавим, что свалку пытались закрыть раньше и не единожды. «В 2008 году прокуратура хотела привлечь виновных к ответственности. Но ни Советский районный суд, ни облсуд нас не поддержали. Только сейчас дело сдвинулось с мертвой точки. Хотелось бы, чтобы проект завершился успешно. Ведь наша свалка — это позор города», — отметила заместитель природоохранного прокурора области Наталья Дриманова.

Напомним, в 2016 году челябинскую свалку признали крупнейшим в стране полигоном ТБО, работающим в черте города.