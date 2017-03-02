Ракету-носитель «Ангара» начнут собирать в Омске уже в этом году

Ракета-носитель «Ангара» будет собираться в омском ПО «Полет» (филиал ГКНПЦ им. М. В. Хруничева). Цех под полную сборку ракеты планируется сдать уже во втором квартале 2017 года.

«В 2017 году ракета “Ангара” уже будет собираться только на территории Омского региона. Работа над внедрением полного технического цикла изготовления проводится в настоящее время», — заявил Виктор Назаров в интервью ТАСС.

Губернатор также заявил, что подобные проекты необходимы Омской области для развития ее промышленного потенциала.

«Для региона такой проект означает создание новых рабочих места, причем высокотехнологичных, что для нас очень важно. Сегодня в Омском Политехническом университете создан отдельный факультет ракетостроения, чтобы готовить специалистов именно для этой отрасли», — отметил глава региона.