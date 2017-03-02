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07:54 (мск), источник: СуперОмск

Ракету-носитель «Ангара» начнут собирать в Омске уже в этом году

Об этом сообщил глава Омской области Виктор Назаров на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ракета-носитель «Ангара» будет собираться в омском ПО «Полет» (филиал ГКНПЦ им. М. В. Хруничева). Цех под полную сборку ракеты планируется сдать уже во втором квартале 2017 года.

«В 2017 году ракета “Ангара” уже будет собираться только на территории Омского региона. Работа над внедрением полного технического цикла изготовления проводится в настоящее время», — заявил Виктор Назаров в интервью ТАСС.

Губернатор также заявил, что подобные проекты необходимы Омской области для развития ее промышленного потенциала.

«Для региона такой проект означает создание новых рабочих места, причем высокотехнологичных, что для нас очень важно. Сегодня в Омском Политехническом университете создан отдельный факультет ракетостроения, чтобы готовить специалистов именно для этой отрасли», — отметил глава региона.

Новое поколение отечественных ракет-носителей на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями «Ангара» включает носители от легкого до тяжелого классов. В июле 2016 года глава Центра Хруничева Андрей Калиновский заявлял, что до 2020 года предприятие будет выпускать по две тяжелые ракеты «Ангара-А5» и по одной легкой в год.

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