Где в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки на этой неделе?

Именно там можно купить свежие и натуральные продукты — овощи, мед, мясо, молочную продукцию фермерских хозяйств и производства частных подворий, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, произведенные в сельских мини-пекарнях.

Ярмарка будет работать в нескольких районах Уфы с 10.00 до 16.00. Так, мероприятие пройдет на площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова (Ленинский район). Еще одна ярмарка развернется на площади перед Дворцом им. С. Орджоникидзе, ул. Первомайская, 14 (Орджоникидзевский район). И традиционно продавать сельхозпродукты будут в Октябрьском районе города — на площади Дворца спорта по ул. Р. Зорге, 41 и на аллее по ул. Рыльского, от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского.