Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
в Госдуме потребовали завести уголовное дело против Кисилева
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Подмосковный сепаратизм: в Пыхтино решили отделяться от столицыМаленькая деревня в Новой Москве, которая 11 лет ждала водопровода, объявила, что хочет отделиться от столицы
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Медики назвали количество спиртного в крови Поргиной - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о "сражении" с РФ
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Конец ультиматума Киеву отметили освещением «Донбасс-Арены» - СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8На Сицилии извергается вулкан Этна
09:26 (мск), источник: АиФ Волгоград

На улучшение экологии в Волгоградской области потратят 23 миллиарда рублей

Почти 23 миллиарда рублей будет направлено на решение природоохранных вопросов в Волгоградской области в 2017—2018 годах.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, в среду, 1 марта, на Волжском трубном заводе прошло заседание с участием депутатов и представителей исполнительной власти, директорского корпуса, специалистов Минприроды РФ и Минпромторга РФ, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, природоохранной прокуратуры, учеными, общественниками. На нем губернатор поставил перед собравшимися задачу выявлять и пресекать факты занижения предприятиями класса опасности отходов. Кроме того, он отметил, что в регионе более 60 индустриальных организаций реализуют экологические программы, на которые в 2017 году будет потрачено 3,5 миллиарда рублей.

«В Волгоградской области с привлечением средств инвесторов формируется современная система оборота отходов, на комплекс мероприятий направлено 1,7 миллиарда рублей из бюджетных и внебюджетных источников», — добавили в областной администрации.

Кроме того, на заседании было отмечено, что на территории региона продолжается расчистка русел рек и ериков Волго-Ахтубинской поймы. Уже приведено в порядок порядка 20 километров водных путей, а также идут активные работы по берегоукреплению.

Для обеспечение жителей региона качественной питьевой водой реконструируется очистная станция на острове Голодном. По дну Волги прокладывается канализационный дюкер.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Женщина накануне свадьбы порвала платье невесты своего бывшего мужа
Посольство РФ не комментирует статью о встречах посла с Сешнсом
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Российские дипломаты пытаются спасти переговоры по Сирии
Некачественное топливо найдено на каждой восьмой АЗС
Палата лордов затормозила процесс Brexit
Саудовский король взял в девятидневную поездку 460 тонн багажа
Росгидрометцентр купит суперкомпьютер за $34,5 млн
Спорт
Миранчук спешит навстречу «Рубину» Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Тосно» и выход в полуфинал Кубка России
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь