На улучшение экологии в Волгоградской области потратят 23 миллиарда рублей
Почти 23 миллиарда рублей будет направлено на решение природоохранных вопросов в Волгоградской области в 2017—2018 годах.
Почти 23 миллиарда рублей будет направлено на решение природоохранных вопросов в Волгоградской области в 2017—2018 годах.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«В Волгоградской области с привлечением средств инвесторов формируется современная система оборота отходов, на комплекс мероприятий направлено 1,7 миллиарда рублей из бюджетных и внебюджетных источников», — добавили в областной администрации.
Кроме того, на заседании было отмечено, что на территории региона продолжается расчистка русел рек и ериков
Для обеспечение жителей региона качественной питьевой водой реконструируется очистная станция на острове Голодном. По дну Волги прокладывается канализационный дюкер.