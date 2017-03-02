На улучшение экологии в Волгоградской области потратят 23 миллиарда рублей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, в среду, 1 марта, на Волжском трубном заводе прошло заседание с участием депутатов и представителей исполнительной власти, директорского корпуса, специалистов Минприроды РФ и Минпромторга РФ, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, природоохранной прокуратуры, учеными, общественниками. На нем губернатор поставил перед собравшимися задачу выявлять и пресекать факты занижения предприятиями класса опасности отходов. Кроме того, он отметил, что в регионе более 60 индустриальных организаций реализуют экологические программы, на которые в 2017 году будет потрачено 3,5 миллиарда рублей.

«В Волгоградской области с привлечением средств инвесторов формируется современная система оборота отходов, на комплекс мероприятий направлено 1,7 миллиарда рублей из бюджетных и внебюджетных источников», — добавили в областной администрации.

Кроме того, на заседании было отмечено, что на территории региона продолжается расчистка русел рек и ериков Волго-Ахтубинской поймы. Уже приведено в порядок порядка 20 километров водных путей, а также идут активные работы по берегоукреплению.

Для обеспечение жителей региона качественной питьевой водой реконструируется очистная станция на острове Голодном. По дну Волги прокладывается канализационный дюкер.