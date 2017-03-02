Автодороги и малую авиацию пообещали красноярскому Северу

1 марта комитет по делам Севера и коренных малочисленных народов Законодательного Собрания Красноярского края рассмотрел проект стратегии социально-экономического развития региона. Напомним, ранее этот документ вызвал много вопросов на комитете по строительству и ЖКХ. Бурное обсуждение произошло и накануне.

Перечисляя основные идеи стратегии, докладчик — замминистра экономического развития и инвестиционной политики края Михаил Бершадский подчеркнул, что освоение арктических территорий потребует «гармонично совместить практически несовместимое» — индустриальное развитие и сохранение традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов.

На сегодняшний день северный макрорайон региона производит 55% промышленной продукции и обеспечивает почти 20% поступлений в бюджет края. Таких показателей удалось достичь с началом освоения Ванкорского нефтегазового месторождения. При этом, численность постоянного населения в северных территориях сократилась почти на 40%, что связано с реализацией программ по переселению граждан. Сейчас на территории макрорайона проживает 8,5% постоянного населения. По словам Михаила Бершадского, ключевые направления перспективного развития Севера связаны, прежде всего, с реализацией инвестиционных проектов крупных нефтегазовых и металлургических компаний.

Для решения же проблемы, связанной с отсутствием транспортной инфраструктуры на Севере, краевые власти в рамках стратегии предлагают развивать Северный морской путь сопряженный с транспортной системой, а также арктические порты Диксона, Хатанги и предусмотреть строительство удаленного филиала порта Дудинка на мысе Таланау.

Кроме того, стратегией предлагается возродить малую авиацию и построить автомобильные дороги, связывающие юг Эвенкии с районом Нижнего Приангарья. Для развития энергетической инфраструктуры в документе предусматривается строительство новых эффективных энергоисточников, включая мини-ТЭЦ. Основными «точками роста», по словам Бершадского, в ближайшие годы станут северная часть Туруханского района и западная часть Таймыра, а также юг Эвенкии и восточная часть Таймыра.

Кроме прочего, краевые власти намерены улучшить демографическую ситуацию на Севере, совершенствовать здравоохранение, повысить уровень образования и профессиональной подготовки, сохранить и изучить самобытное культурное наследие: языки, культуру, художественный промысел и ремесла, национальные виды спорта. Предусматривается дистанционные и мобильные методы обучения детей.

Перейдя к обсуждению стратегии, председатель комитета Анатолий Амосов напомнил коллегам о принятом в 2015 году законе о стратегическом планировании. Обращаясь к докладчику, депутат уточнил: «Там есть один раздел — его включили не зря, когда говорили об особом статусе двух северных территорий. В этом законе прописано, что при подготовке стратегии создаются обособленные разделы стратегических направлений социально-экономического развития территориальных единиц с особым статусом. Это проект стратегии не выделяет Таймыр и Эвенкию, как того требует закон края».

Михаил Бершадский пообещал учесть это замечание.

Депутат Николай Фокин посетовал, что ничего нового, кроме термина «северный широтный пояс», он в документе не нашел. Докладчик пояснил, что это нормальное явление:

«В стратегии изложены цели и задачи, которые и так многим известны».

Заместитель председателя Законодательного Собрания Алексей Кулеш, пришедший на обсуждение вопроса, поделился своим мнением:

«Мы вчера на заседании комитета по строительству и ЖКХ говорили о том, что после утверждения стратегии появятся документы второго уровня — государственные программы, планы мероприятий. Считаю, что вопросы коллег связаны с тем, что в стратегии все изложено достаточно крупными мазками, а в госпрограммах появятся конкретные суммы. Но мне кажется, что между ними нужен какой-то промежуточный документ, я бы назвал его концепцией, например, по развитию северных территорий, по переселению».

Депутат попросил внести его предложение в решение комитета.

Павла Семизорова в ходе дискуссии насторожила формулировка предисловия к разделу о Северном макрорайоне: «Особая территориальная политика в отношении развития северных районов края в предстоящие годы будет направлена, с одной стороны, на сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, развитие национальных поселков и опорных, ключевых для развития Арктики населенных пунктов, с другой стороны — на сокращение экономически избыточного некоренного населения путем переселения в территории с благоприятными климатическими условиями с использованием различных источников, включая частные, и механизмов финансирования».

«У меня такое ощущение, — заметил депутат, — что политика на Севере не нацелена на улучшение жизни. Написано, что часть населения, не задействованная в производстве и не относящаяся к коренным народам, будет выселена оттуда. Есть важные моменты, которые мы в стратегии не видим, — доступное жилье, доступные цены на продукты первой необходимости, услуги и топливо, транспортные перевозки. Здесь не видно желания улучшить сегодняшнюю ситуацию».

Депутат также обратил внимание на проблемы ветхого жилья и малоэтажного строительства в северных территориях.

Председатель комитета Анатолий Амосов предложил все рекомендации и предложения депутатов включить в решение комитета, чтобы они были учтены при доработке концепции.