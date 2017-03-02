Омские власти стимулируют производителей, поставляющих сельхозпродукцию за границу

Омская Ассоциация пищевиков обсудила перспективы повышения конкурентоспособности местного продовольствия на внешних рынках.

Встреча, в которой участвовали представители Минсельхоза и Минэкономики, не случайно прошла на базе компании «Сладонеж. Там обсудили перспективы развития отрасли, так как сейчас за границей наиболее востребованы омская пшеница, мука, мучные и кондитерские изделия, причем наибольший интерес к омским товарам проявляют страны Ближнего Востока и Китай.

В настоящий момент в Омской области успешно работают около 620 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом в Минсельхозе отмечают, что производство важнейших видов продовольствия значительно превышает объемы потребления. Это дает возможность для стабильных поставок омской продукции как в регионы России, так и на внешний рынок.

Ранее о необходимости освоения новых рынков заявлял глава региона Виктор Назаров. Как уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Максим Чекусов, нужно внедрять механизмы, стимулирующие выпуск качественной, конкурентоспособной и экологически чистой продукции, так как именно это востребовано сейчас на внешнем рынке, и омским производителям необходимо активно занимать эту нишу.

Кроме того, производители должны обеспечивать качественными продуктами питания и население собственной страны. Эту задачу никто не снимал.

В настоящий момент омские власти пытаются стимулировать именно тех производителей, которые внедряют новые технологии и проводят на своих предприятиях техперевооружение. Они могут в первую очередь рассчитывать на государственную и внебюджетную поддержку.

Так, по сообщению первого заместителя министра экономики Омской области Расима Галямова, таким производителям предусмотрены преференции по инвестиционным кредитам. Это схема, при котрой могут быть снижены налоги на прибыль и на имущество, а кредитная ставка может быть снижена на 50% (до 3,5%) со сроком оплаты до 10 лет.

Кроме того, для представителей малого и среднего бизнеса в регионе действует программа по кредитной ставке 6,5%, запущенная Федеральной корпорацией развития малого и среднего предпринимательства.