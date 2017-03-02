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08:38 (мск), источник: PROUFU.ru

В 2017 году в Уфе отремонтируют 135 километров дорог

Как известно, Уфа включена в перечень городских агломераций, на территории которых будет реализован весьма важный проект «Безопасные и качественные дороги».

Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

В столице республики дороги зачастую перегружены, особенно на въезде в город. На некоторых участках дорог количество автомобилей в сутки достигает 120 тысяч. В Уфе и близлежащих районах на сегодняшний день зафиксировано 129 опасных участков. Аварии чаще всего происходят на магистралях и оживлённых улицах.

Госкомитет РБ по дорожному хозяйству совместно с правительством составили программу на 2017−2018 годы. За это время в Уфе запланировано отремонтировать 135 000,35 км дорог общей площадью 2 190 548 квадратных метров.

Так, в 2017 году планируется восстановить 29 участков дорог протяженностью 59,26 километров, общей площадью 1 112 660 кв. метров. Отремонтируют дороги на улицах Сельская Богородская, проспект Октября, Жукова, Сипайловская. В этом году также планируют построить надземный пешеходный переход на автодороге «Уфа-Аэропорт».

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