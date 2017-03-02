В Динском районе планируют возродить консервный завод

Проект по возрождению визитной карточки района представили на Всероссийском инвестиционном форуме в Сочи. Вместе с этим, вышли с предложением по реализации проекта строительства комплекса по производству муки и растительного масла. Готова площадка и для разведения осетровых рыб, и производству черной икры.

Муниципалитет представил на форме пять проектов и пять привлекательных для инвестиций земельных участков. Это предложения в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, строительство и розничная торговля.

В целом, было отмечено: за несколько лет благодаря работе инвестиционной площадки экономика района стала многоотраслевой.

— Динской район географически находится рядом с Краснодаром. Это расположение очень привлекательно. Поэтому, инвесторы обязательно придут. Мы видели, что соглашения, подписанные в предыдущие инвестиционные форумы в Сочи исполняются, — говорит Сергей Жиленко, глава Динского района.