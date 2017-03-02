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08:54 (мск), источник: VN.RU

Почти 130 тонн мелочи находится в кошельках новосибирцев

В прошлом году Сибирское ГУ Банка России выпустило в наличный оборот монет на сумму 134 млн рублей, вернулось — меньше трети. Большая часть металлических денег осталась в кошельках и копилках жителей Новосибирской области.

«Банк России постоянно выпускает в обращение монеты, обратно в банковский сектор в первоначальных объемах они уже не возвращаются. Монеты быстро выводятся из оборота, хотя могут и должны служить до 25−30 лет. Для сравнения, срок жизни 10-рублевой банкноты составляет в среднем меньше одного года», — рассказала заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина.

Возвращается в банк от четверти до половины выпущенных монет рублевых номиналов и только 1−2% 10-копеечных и 50-копеечных монет. В результате за год у жителей Новосибирска и районов области на сегодня остается на руках 127 тонн металлических денег.

Как добавили VN.ru в Сибирском ГУ Банка России, использовать эти деньги можно для оплаты любых покупок. По закону организации всех форм собственности и сфер деятельности обязаны принимать во всех видах платежа монеты любого номинала. С жалобой на отказ можно обратиться в Роспотребнадзор.

Также монеты можно зачислить во вклады или на банковские карты. Если монеты отказывается принимать банк, то можно направить обращение в Банк России в электронном виде через Интернет-приемную на официальном сайте.

«Отказ принимать монеты для оплаты товаров, работ или услуг является нарушением закона и попадает под действие части 4 статьи 14.8 Кодекса об административных правонарушениях. Наказанием является административный штраф в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — для юридических лиц», — пояснила Лариса Галкина.

Справка.

В среднем на каждого жителя России, в том числе и младенцев, приходится по 439 монет. В целом они весят больше 1,2 кг. Их общая стоимость составляет больше 580 рублей.

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