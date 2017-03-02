Прокуратура потребовала установить освещение в Орджоникидзевском районе
На ул. Янаульская, Ракитная и Веденеева на пешеходных переходах отсутствовало освещение, а это могло стать причиной ДТП.
На ул. Янаульская, Ракитная и Веденеева на пешеходных переходах отсутствовало освещение, а это могло стать причиной ДТП.
В Орджоникидзевском районе прокуратура через суд добилась установки освещения на нерегулируемых пешеходных переходах на ул. Веденеева, Ракитная и Янаульская.
Как сообщает краевая прокуратура, исполнение решение суда администрацией города находится на контроле надзорного органа.