Прокуратура потребовала установить освещение в Орджоникидзевском районе

В Орджоникидзевском районе прокуратура через суд добилась установки освещения на нерегулируемых пешеходных переходах на ул. Веденеева, Ракитная и Янаульская.



Как сообщает краевая прокуратура, исполнение решение суда администрацией города находится на контроле надзорного органа.