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10:26 (мск), источник: ИА Татар-информ

Количество выданных ипотечных кредитов в Татарстане выросло на 22 процента по сравнению с 2015 годом

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Ильдар Аюпов). В ближайшей перспективе ипотечное кредитование займет 70 процентов всего кредитования физических лиц рассказал ИА «Татар-информ» генеральный директор Ипотечного агентства Татарстана Андрей Симаков.

Динамика ясно показывает доступность этого вида кредитования для населения, при этом эксперт ожидает продолжения роста ипотечного кредитования.

«Процентная ставка по ипотеке будет снижаться и составит в 2017 году — 11 процентов, а в 2018 году — 10 процентов. По прогнозам, в этом году банки смогут выдать ипотечные кредиты на общую сумму 1,7 трлн рублей, что на 15 процентов больше выдачи 2016 года, которая составила по итогам года 1,47 трлн рублей», — отметил генеральный директор Ипотечного агентства Республики Татарстан Андрей Симаков.

Несмотря на такие показатели, Татарстан оказался в группе регионов «с наихудшей динамикой доступности ипотеки» в рейтинге, составленном Национальным бюро кредитных историй (НБКИ). В Минстрое РТ указали на ряд неточностей, в расчетах составителей исследования, которые искажают объективную картину.

В частности специалисты НБКИ использовали данные 4 000 кредитных организаций, сотрудничающих с НБКИ, которые не являются официальными и данные от них расходятся с отчетностью ЦБ РФ, отмечается в комментарии Минстроя РТ. Кроме этого, при расчетах средний процент ставки по ипотеке принят на уровне средней по РФ (несубъектовой), что, в свою очередь, искажает объективную картину по республике.

Специалисты провели собственный расчет на основании официальных данных Банка России, который показал значительное расхождение с цифрами, приведенными в исследовании НБКИ.

По данным ЦБ РФ в 2016 году в Республике Татарстан выдано 35 836 ипотечных жилищных кредитов, в динамике спрос показал рост на 22 процента по сравнению с 2015 годом — общий объем выданных средств увеличился на 29 процентов, что соответствует цифре в 48, 6 млрд. рублей.

В Министерстве строительства Татарстана полагают, что приведенные данные не являются объективными и не отражают фактическую ситуацию на ипотечном рынке республики.

«Из 24-х регионов, по которым сделан анализ, Республика Татарстан в 2014 году по уровню рекомендованного дохода для обслуживания ипотечного кредита находится на 4 месте, а в 2016 году — на 2 месте. Это в целом, говорит о доступности ипотеки для населения республики, поскольку у заемщиков из других регионов доход для получения ипотеки должен быть выше», — сказано в официальном сообщении ведомства.

Участники рынка также говорят о доступности ипотеки для населения республики, поскольку у заемщиков из других регионов доход для получения ипотеки должен быть выше в среднем на тридцать процентов. И добавляют, что при анализе не учитывался тот факт, что в Татарстане средний размер кредита составляет 1 498 000 рублей (по данным НБКИ). Этот показатель превышает среднее значение по России и «отражает достаточно высокий уровень жизни людей в РТ».

Стоит добавить, что по состоянию на 01.01.2017 года в Республике Татарстан просроченная задолженность по ипотечным кредитам в рублях составила 914 млн рублей, что на 27,3 процента больше по сравнению с 2015 годом, в котором просроченная задолженность составляла 718 млн рублей.

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