Красноярская фабрика мороженого построит завод на юге России

Красноярская фабрика мороженого «Славица» намерена построить завод в Краснодаре. Инвестиции в проект составят 0,5 млрд рублей. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на гендиректора компании Игоря Рачкова.

По словам руководителя, новое производство разместится в поселке Индустриальном под Краснодаром. Фабричные мощности разместятся на территории в 1 га. Строительство продлится четыре года.

Рачков отметил, что «Славица» намерена занять до 10% рынка. На полную мощность завод заработает в 2022 году, однако первые порции мороженого сойдут с конвейера на год раньше.

Гендиректор предприятия добавил, что решение о строительстве фабрики в Краснодаре продиктовано позициями на рынке: среднестатистический житель южного города потребляет 4,5 кг мороженого в год, в то время как по России показатель равен 3 кг. При этом «Славица» намерена выпускать продукцию и для других регионов.

Добавим, предприятие в Краснодаре станет третьей по счету фабрикой компании: две уже работают в Красноярске и Набережных Челнах. В общей сложности они выпускают около 160 наименований мороженого.