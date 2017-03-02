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09:47 (мск), источник: Новости Перми

Прокуратура наказала виновных в нечищеных дорогах

В Кудымкаре из-за плохой уборки тротуаров пешеходы вынуждены были выходить на проезжую часть. При этом дороги на той же улице также не очищены от снега и льда.

В СМИ появилась информация о том, что в Кудымкаре дорога по ул. Гагарина от магазина «Лион» до «Меркурия» не очищена: имеется снежный накат, колея, а проезжая часть заужена.

Тротуар возле дома № 10 и до дома № 14 по ул. Гагарина также не очищен, в результате пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть.

В отношении МАУ «Кудымкарские муниципальные автодороги» было возбуждено дело об административном правонарушении. Виновное должностное лицо было оштрафовано на две тысячи рублей.

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