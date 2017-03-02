Прокуратура наказала виновных в нечищеных дорогах

В СМИ появилась информация о том, что в Кудымкаре дорога по ул. Гагарина от магазина «Лион» до «Меркурия» не очищена: имеется снежный накат, колея, а проезжая часть заужена.



Тротуар возле дома № 10 и до дома № 14 по ул. Гагарина также не очищен, в результате пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть.



В отношении МАУ «Кудымкарские муниципальные автодороги» было возбуждено дело об административном правонарушении. Виновное должностное лицо было оштрафовано на две тысячи рублей.