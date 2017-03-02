Глава Минэнерго объяснил отказ от регулирования цен на бензин

«Мы, конечно, можем опять зафиксировать цены на бензин на заправках. Но к чему это приведет? Импортеры не будут возить сюда бензин в убыток себе. У них начнутся проблемы, и начнется 30-процентный дефицит в автозаправочных станциях. Мы это проходили. Да, бензин несколько дороже, но он есть. И это гораздо лучше, чем когда он дешевле, но его нет. Дефицит означает плохое качество, моторы летят. Поэтому ситуация в зависимости рынка России будет сохраняться, пока мы не модернизируем три нефтеперерабатывающих заводов», — сказал Бозумбаев сегодня на пресс-конференции в Правительстве.

По его данным, в первом полугодии 2017 года планируется завершить модернизацию Шымкентского НПЗ, во второй половине — Атырауского и Павлодарского. Министр пообещал лично проследить за процессом.

«Я намереваюсь за этим лично проследить. В прошлом году я объездил все три завода, поставил задачи перед соответствующими компаниями, финансирование есть. Настрой оптимистичный. Мы запаздываем с этим, но с прошлого года мы увеличили темп работы по всем трем проектам. “КазМунайГаз” держит на контроле», — рассказал министр.

После модернизации трех заводов министр обещал снижение цен на бензин, однако не в два раза ниже стоимости в России.

«Цены могут меняться, потому что они будут находиться в области регулирования казахстанского Правительства. Мы, безусловно, можем с нашими недропользователями, владельцами заводов этот вопрос решать в случае необходимости. Мы можем гораздо сильнее влиять», — отметил глава Минэнерго.

«Конечно, мы не можем говорить, что наша цена будет в два раза дешевле российской. Если наша цена будет в два раза ниже российской, бензина и дизтоплива не будет. Их выведут в Россию. Потому что у нас открытые границы, нет таможни, нет вообще проблем с перемещением товаров, в том числе нефтепродуктов. Раз уж мы в союзе, все время наши цены будут рядом», — добавил он.