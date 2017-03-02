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09:57 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске уголовное дело грозит еще одному застройщику

В Челябинске в отношении еще одного застройщика может быть возбуждено уголовное дело.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» заместитель прокурора Челябинска Ольга Чубук, прокуратура направила в УМВД Челябинска материалы проведенной проверки и постановление для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении лиц из числа руководства ООО «Град».

По словам Ольги Чубук, после обращения дольщиков надзорное ведомство совместно с министерством строительства области провело проверку в отношении ООО «Град». «В ходе проверки был выявлен факт нецелевого расходования средств дольщиков на сумму более 75 миллионов рублей. Полиции предстоит определить наличие или отсутствие состава преступления в действиях руководства строительной компании.

Уголовное дело может быть возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

ООО «Град» в 2012 году начал строить жилой комплекс на пересечении улиц Доватора и Воровского. Его планировали сдать в эксплуатацию в 2013 году. Весной 2015 года работы на стройплощадке были остановлены (дом построен до 14 этажа). Арбитражный суд Южного Урала в ноябре 2015 года по заявлению КУИЗО ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Град» (до 18 марта), затем судом введено конкурсное производство в отношении застройщика до 13 октября 2016 года. Задолженность компании перед КУИЗО составляет более 29,2 миллиона рублей. В мае 2016 года ООО «Град» признано банкротом.

Как уже сообщало агентство, ООО «Гринфлайт» в 2015 году заморозил строительство 29 домов в шести микрорайонах жилого района «Академ Riverside», а также двух домов в микрорайоне № 29 в Калининском и Центральном районах. В июне 2016 года строительство части домов было возобновлено.

В июле 2016 года в отношении ООО «Гринфлайт» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на основании материалов, переданных прокуратурой Челябинска в органы предварительного расследования.

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