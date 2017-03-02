Минприроды Пермского края выставило на торги месторождения ГПС и суглинков

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края объявило аукционы на право пользования участками недр местного значения: с целью разведки и добычи гравийно-песчаной смеси (ГПС) на месторождении «Шалаши» (блок 2-С2) в Оханском районе, с целью геологического изучения, разведки и добычи суглинков на Бурковском участке в Юсьвинском районе, с целью геологического изучения, разведки и добычи ГПС на Чернушинском участке в Чернушинском районе.