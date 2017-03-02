Минприроды Пермского края выставило на торги месторождения ГПС и суглинков

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами месторождения «Шалаши» составляет 521,4 тыс. руб.
Запасы суглинков на Бурковском участке оценены в 19,25 тыс. руб. (размер разового платежа).
Запасы гравийно-песчаной смеси на Чернушинском участке, учитываемые Территориальным балансом запасов, отсутствуют. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр местного значения на срок разработки месторождения. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 43,45 тыс. руб.
Заявки принимаются в Минприроды Пермского края по 31 марта 2017 года. Торги состоятся 18 апреля.
Источник — администрация губернатора Пермского края.