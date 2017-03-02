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09:53 (мск), источник: NewsKo

Минприроды Пермского края выставило на торги месторождения ГПС и суглинков

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края объявило аукционы на право пользования участками недр местного значения: с целью разведки и добычи гравийно-песчаной смеси (ГПС) на месторождении «Шалаши» (блок 2-С2) в Оханском районе, с целью геологического изучения, разведки и добычи суглинков на Бурковском участке в Юсьвинском районе, с целью геологического изучения, разведки и добычи ГПС на Чернушинском участке в Чернушинском районе.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами месторождения «Шалаши» составляет 521,4 тыс. руб.

Запасы суглинков на Бурковском участке оценены в 19,25 тыс. руб. (размер разового платежа).

Запасы гравийно-песчаной смеси на Чернушинском участке, учитываемые Территориальным балансом запасов, отсутствуют. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования участком недр местного значения на срок разработки месторождения. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 43,45 тыс. руб.

Заявки принимаются в Минприроды Пермского края по 31 марта 2017 года. Торги состоятся 18 апреля.

Источник — администрация губернатора Пермского края.

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