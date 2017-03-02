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10:01 (мск), источник: РИА Крым

Сын генпрокурора России намерен вложить деньги в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости (Крым). Российский предприниматель Игорь Чайка, сын генерального прокурора России Юрия Чайки, намерен вложить средства в создание на Южном берегу Крыма гостиничного комплекса.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он сообщил в интервью сайту РБК.

«Мы сейчас рассматриваем возможность строительства на территории Южного берега Крыма гостиничного комплекса либо покупки какого-то действующего санатория с целью его комплексной реконструкции и переформатирования под гостиничный комплекс. Какой он будет — с системой all inclusive, ultra all inclusive, half-board, или это будет пансионат, или это будет медицинский центр со SPA, — мы пока это изучаем», — рассказал бизнесмен.

Чайка отметил, что вместе с коллегами посетил ряд объектов, «в том числе и земельные участки, и готовые уже объекты, которые находятся, к сожалению, в удручающем состоянии после длительного запустения при Украине».

«Уникальные места убиты до невозможности…» — посетовал он.

Предприниматель признался, что пока еще не знает, какой объем средств вложит в создание гостиничного комплекса. Он также отказался назвать партнеров, с которыми намерен реализовать проект.

«Я не имею права называть. Я же должен спросить разрешения для начала. Настанет время, вы все узнаете», — пояснил Чайка свой отказ.

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