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10:35 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Сбербанк подал иски о признании банкротом первого резидента Свободного порта Владивосток

Кроме того, финансовая организация намерена взыскать с группы компаний «Транзит-ДВ» почти 4 млрд рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 марта, PrimaMedia.

В арбитражный суд Приморского края поступили несколько исков от ПАО «Сбербанк России» о несостоятельности предприятий группы «Транзит-ДВ» и возврате долгов на сумму порядка 4 млрд рублей. Стоит отметить, что «Транзит-ДВ» является первым резидентом Свободного порта Владивосток, сообщает ИА PrimaMedia.

Как следует из материалов суда, иски поданы на признание несостоятельными ООО «Группа «Транзит-ДВ», ЗАО «Востокбункер», ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ», ООО «Северо-восточное морское пароходство» и ООО «Востоктепло» — все они входят в один холдинг. По всем этим искам Сбербанк требует одну и ту же сумму — 3,96 млрд рублей.

Так же ПАО Сбербанк требует признать банкротом еще одну компанию, входящую в холдинг — ООО «Северо-Восточная судоходная компания», сумма заявленных исковых требований — 3,3 млрд рублей.

Даты судебных заседаний пока не назначены.

Напомним, группа «Транзит-ДВ» — крупнейший на Дальнем Востоке транспортный оператор северного завоза и топливного трейдера.

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