Дорогу к ТОР «Михайловский» в Приморье построят к 1 сентября

Владивосток, 2 марта, PrimaMedia.

Сотрудники Примавтодора продолжают строительство примыкания от дороги Михайловка-Турий Рог-Некруглово к земельному участку ООО «РусАгро-Приморье». Работы идут в рамках создания транспортной инфраструктуры к ТОР «Михайловский». Как сообщил генеральный директор Примавтодора Дмитрий Горлов, на объекте работают 50 сотрудников, задействовано более 30 единиц техники — экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и катки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Сейчас здесь продолжаются работы по подготовке основания новой дороги, ведут отсыпку земполотна. Общая протяженность автодороги до границ земельных участков ООО “РусАгро-Приморье” и внутриплощадочных дорог составит два с половиной километра», — добавил он.