Дорогу к ТОР «Михайловский» в Приморье построят к 1 сентября
На объекте работают 50 сотрудников, задействовано более 30 единиц техники.
На объекте работают 50 сотрудников, задействовано более 30 единиц техники.
Владивосток, 2 марта, PrimaMedia.
Сотрудники Примавтодора продолжают строительство примыкания от дороги
«Сейчас здесь продолжаются работы по подготовке основания новой дороги, ведут отсыпку земполотна. Общая протяженность автодороги до границ земельных участков ООО “РусАгро-Приморье” и внутриплощадочных дорог составит два с половиной километра», — добавил он.