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10:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дорогу к ТОР «Михайловский» в Приморье построят к 1 сентября

На объекте работают 50 сотрудников, задействовано более 30 единиц техники.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Владивосток, 2 марта, PrimaMedia.

Сотрудники Примавтодора продолжают строительство примыкания от дороги Михайловка-Турий Рог-Некруглово к земельному участку ООО «РусАгро-Приморье». Работы идут в рамках создания транспортной инфраструктуры к ТОР «Михайловский». Как сообщил генеральный директор Примавтодора Дмитрий Горлов, на объекте работают 50 сотрудников, задействовано более 30 единиц техники — экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и катки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Сейчас здесь продолжаются работы по подготовке основания новой дороги, ведут отсыпку земполотна. Общая протяженность автодороги до границ земельных участков ООО “РусАгро-Приморье” и внутриплощадочных дорог составит два с половиной километра», — добавил он.

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