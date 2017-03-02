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10:19 (мск), источник: Новости Перми

В Перми приступили к ремонту дорог

1 марта уже устранили выбоины и ямы на развязке в районе Гознака. В ближайшее время будут отремонтированы улицы Космонавта Леонова, Рязанской, Карпинского и Архитектора Свиязева.

В Перми с 1 марта начались работы по устранению дефектов на дорогах, образовавшихся за зиму. По информации городской администрации, уже устранили ямы и выбоины на шоссе Космонавтов возле Гознака. Ремонт был произведен с помощью литого асфальтобетона. Общая площадь работ составила 105,75 кв. метров.

Вскоре ремонт литым асфальтобетоном будет произведен на улицах Рязанской, Карпинского, Архитектора Свиязева и Космонавта Леонова.

Таким способом планируется отремонтировать дорожное полотно общей площадью свыше двух тысяч кв. метров.

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