В Перми приступили к ремонту дорог

В Перми с 1 марта начались работы по устранению дефектов на дорогах, образовавшихся за зиму. По информации городской администрации, уже устранили ямы и выбоины на шоссе Космонавтов возле Гознака. Ремонт был произведен с помощью литого асфальтобетона. Общая площадь работ составила 105,75 кв. метров.

Вскоре ремонт литым асфальтобетоном будет произведен на улицах Рязанской, Карпинского, Архитектора Свиязева и Космонавта Леонова.

Таким способом планируется отремонтировать дорожное полотно общей площадью свыше двух тысяч кв. метров.